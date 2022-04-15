"Rusya'ya İzin Verirsek Pandora'nın Kutusu Açılır"

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya destek amacıyla Kiev'e üst düzey bir yetkiliyi gönderip göndermeme konusunda yakında karar vereceklerini söyledi. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanı Blinken da Rusya'nın Ukrayna'da uluslararası sistemin temel ilkelerini hedef aldığını belirtti, "Bu ilkelerin ihlal edilmesine izin verirsek, yalnızca Avrupa'da değil tüm dünyada Pandora'nın kutusu açılır" dedi.

DailyMotion.com / Güncel