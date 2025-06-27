Rusya ve Ukrayna Yeni Esir Takası Gerçekleştirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan esir takası kapsamında bir grup Rus askerinin iade edildiğini duyurdu. İki ülke arasında 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar çerçevesinde, takas yoluyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden de esirlerin iade edildiği belirtildi.

MOSKOVA, 27 Haziran (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yeni bir esir takasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık perşembe günü yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar çerçevesinde bir grup Rus askerinin daha Ukrayna kontrolündeki bölgelerden iade edildiğini belirtti.

Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir grup savaş esirinin de takas yoluyla iade edildiği ifade edildi. Serbest bırakılan esirlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İki ülke, İstanbul'daki son görüşmelerde ağır hasta ve yaralı mahkumların yanı sıra 25 yaşın altındaki askerleri de kapsayan takas formatında anlaşma sağlamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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