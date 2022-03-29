Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından daha önce de defalarca kez müzakere masasına oturan iki ülkenin heyetleri bu sefer İstanbul'da biraraya geldi. Dün İstanbul'a gelen heyetler, bugün saat 09.00 gibi kaldıkları otellerden ayrılarak Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne geldi. Heyetlerin bir araya gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buraya gelerek iki ülkenin temsilcilerine hitap etti. Erdoğan, konuşmasının ardından çalışma ofisinden ayrılırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müzakere masasındaki heyetlere eşlik etti. Öte yandan görüşmelerin yapılacağı yerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel