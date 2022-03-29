Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi - Haberler

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Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi

Müzakere masasına oturacak Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

Müzakere masasına oturacak Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması yaptığı müzakerede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da heyetlerle aynı masada bulunacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından daha önce de defalarca kez müzakere masasına oturan iki ülkenin heyetleri bu sefer İstanbul'da biraraya geldi. Dün İstanbul'a gelen heyetler, bugün saat 09.00 gibi kaldıkları otellerden ayrılarak Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne geldi. Heyetlerin bir araya gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buraya gelerek iki ülkenin temsilcilerine hitap etti. Erdoğan, konuşmasının ardından çalışma ofisinden ayrılırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müzakere masasındaki heyetlere eşlik etti. Öte yandan görüşmelerin yapılacağı yerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolmabahçe Sarayı, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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