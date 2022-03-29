Rusya ve Ukrayna heyeti Dolmabahçe'den ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya ve Ukrayna heyeti Dolmabahçe'den ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Gökçe Karaköse - Güncel
 - Güncelleme:

CUMHURBAŞKANLIĞI Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan müzakere toplantısı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından 14.10 sıralarında sona erdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan müzakere toplantısı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından 14.10 sıralarında sona erdi. Güvenlik önlemlerinin alındığı Dolmabahçe'de, heyetler ayrıldı.

- Karaköse
Rusya ve Ukrayna heyeti Dolmabahçe'den ayrıldı

Rusya ve Ukrayna heyeti Dolmabahçe'den ayrıldı

Rusya ve Ukrayna heyeti Dolmabahçe'den ayrıldı

Rusya ve Ukrayna heyeti Dolmabahçe'den ayrıldı

Demirören Haber Ajansı / Gökçe Karaköse - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title