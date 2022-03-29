Rusya ve Ukrayna heyeti Dolmabahçe'den ayrıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan müzakere toplantısı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından 14.10 sıralarında sona erdi. Güvenlik önlemlerinin alındığı Dolmabahçe'de, heyetler ayrıldı.