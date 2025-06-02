Rusya ve Ukrayna Görüşmeleri İstanbul'da Başlıyor

Rusya ve Ukrayna Görüşmeleri İstanbul'da Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında İstanbul'da yapılacak. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.

(İSTANBUL) - Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerinin ikinci turunun, İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda bugün saat 13.00'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi. Görüşmeye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılmasının beklendiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında, İstanbu'daki Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'da başlaması planlanıyor. Toplantının açılış konuşmasını Bakan Fidan'ın yapması bekleniyor.

Toplantıya, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılması öngörülüyor.

Rusya Federasyonu'nun heyetine Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii'nin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Rusya Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor.

Ukrayna'nın heyetinde ise, Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Vatan Partisi'nin kritik ismi evinin tuvaletinde silahla kendini vurdu

Partinin kritik ismi evinin tuvaletinde kendini vurdu
İstanbul'da barış zirvesi! Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek

Tarihi saldırı sonrası gözler İstanbul'da! Masadan barış çıkacak mı?
'Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?' sorusuna Volkan Demirel'den net yanıt

"Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?" sorusuna Volkan'dan net yanıt
Akaryakıt satışlarında bugün itibariyle yeni uygulama başladı

Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başladı
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.