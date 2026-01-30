Haberler

Rusya ve Ukrayna Çatışmalarda Hayatını Kaybeden Askerlerin Cenazelerini Karşılıklı Olarak İade Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya ve Ukrayna, hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri için yeni bir takas gerçekleştirdi. 1.000 Ukraynalı askerin cenazesi Ukrayna'ya, 38 Rus askerinin cenazesi ise Rusya'ya iade edildi.

MOSKOVA, 30 Ocak (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna, hayatını kaybeden askerlerin cenazelerine ilişkin yeni bir takas gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul anlaşmaları kapsamında, 1.000 Ukraynalı askerin cenazesi Ukrayna'ya teslim edilirken, 38 Rus askerinin cenazesi de Rusya'ya iade edildi" dedi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı, ülkeye geri getirilen cenazelerin kimlik tespiti için gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı.

İşgalin Araştırılması Merkezi Direktörü Petro Andriyuşçenko ise Ukrayna'nın takas kapsamında Rusya'ya 38 cenaze teslim ettiğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da yaptıkları görüşmelerde, ağır hasta ve yaralı esirler, 25 yaş altındaki askerler ile hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri için "herkese karşı herkes" esasına dayalı bir takas konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü