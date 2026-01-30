Rusya ve Ukrayna Çatışmalarda Hayatını Kaybeden Askerlerin Cenazelerini Karşılıklı Olarak İade Etti

MOSKOVA, 30 Ocak (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna, hayatını kaybeden askerlerin cenazelerine ilişkin yeni bir takas gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul anlaşmaları kapsamında, 1.000 Ukraynalı askerin cenazesi Ukrayna'ya teslim edilirken, 38 Rus askerinin cenazesi de Rusya'ya iade edildi" dedi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı, ülkeye geri getirilen cenazelerin kimlik tespiti için gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı.

İşgalin Araştırılması Merkezi Direktörü Petro Andriyuşçenko ise Ukrayna'nın takas kapsamında Rusya'ya 38 cenaze teslim ettiğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da yaptıkları görüşmelerde, ağır hasta ve yaralı esirler, 25 yaş altındaki askerler ile hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri için "herkese karşı herkes" esasına dayalı bir takas konusunda anlaşmaya varmıştı.