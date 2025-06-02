Rusya ve Ukrayna Arasındaki Gerilim Barış Görüşmeleri Öncesi Tırmandı

(ANKARA) - İstanbul'da bugün yapılacak barış görüşmeleri öncesi Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmandı. Rusya, sınırda iki köprünün çökmesini "Ukrayna sabotajı" olarak değerlendirerek, Ukrayna'nın askeri üssünü vurdu; Ukrayna ise "Örümcek Ağı Operasyonu" kapsamında Rusya'nın derinliklerindeki hava üslerine İHA saldırısı düzenledi. Onlarca stratejik bombardıman uçağının imha edildiği saldırı, Sibirya'da da patlamalara yol açtı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelerin ikinci turu öncesinde yükseldi. Rusya'nın Ukrayna sınırında bugün iki köprünün çökmesi sonucunda meydana gelen tren kazalarının "Ukrayna sabotajı" olabileceği öne sürüldü. Bunun üzerine Rusya, Ukrayna'nın askeri eğitim üssüne füze saldırısı düzenledi ve çok sayıda askerin ölümüne neden oldu. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ise "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verilen büyük çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.

Bu saldırı, Rusya'nın derinliklerindeki beş hava üssünün bulunduğu Belaya, Dyagilevo, Ivanovo Severny, Olenya ve Voskresensk'i hedef aldı. Saldırılar, Rusya'nın stratejik bombardıman yeteneklerine ciddi zarar verdi. Ancak Rus kaynaklardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Belaya Bölge Valisi Igor Kobzev, Belaya üssüne yakın Sredny köyü yakınlarındaki bir askeri birliğe drone saldırısı düzenlendiğini söyledi ancak hedefin ne olduğunu belirtmedi. Kobzev, sadece "İHA'ların bir kamyondan fırlatıldığını" aktardı.

Ukrayna kaynaklarına göre, saldırılar sonucunda 40'tan fazla Rus askeri uçağı imha edildi. Bunlar arasında nükleer silah taşıma kapasitesine sahip Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları ile A-50 erken uyarı ve kontrol uçakları da bulunuyordu.

Sibirya ilk kez vuruldu

Ukrayna, Rusya'nın, Norveç sınırından Moğolistan sınırında Irkutsk bölgesindeki askeri hedefleri vurdu. Sibirya ilk kez vuruldu; Severomorsk limanında patlamalar yaşandı. Saldırıların toplam maliyetinin yaklaşık 7 milyar dolar olduğu belirtildi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Ukrayna gizli servisleri, stratejik bombardıman uçaklarına, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarını ahşap barakaların çatılarına gizleyerek saldırmayı başardı. SBU, "Örümcek Ağı" operasyonunun, Rusya'da "önemli hasara yol açtığını" açıkladı.

Zelenski: Bizim en uzun menzilli operasyonumuz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, operasyonu "tarihi" olarak nitelendirirken; ülkenin savunma stratejisinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti. Zelenski, operasyonun hazırlanmasının 1,5 yıldan fazla sürdüğünü bildirirken, "Bu bizim en uzun menzilli operasyonumuz" dedi. Zelenski, SBU'nun operasyon için Rusya'nın FSB istihbarat servisinin bölgesel bir ofisinin hemen yanında bir merkez kurduğunu söylerken, operasyona katılan tüm ajanların "operasyon arifesinde" Rusya dışına çıkarıldığını belirtti.

Hem Ukrayna hem de Rus medyası, bu karşılıklı saldırıların İstanbul'da planlanan barış görüşmelerinin öncesinde gerçekleştiğine işaret etti. Ukrayna; ateşkes, esir değişimi ve kaçırılan çocukların iadesi gibi taleplerle masaya oturmayı planlarken, Rusya'nın dört ildeki (Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson) Ukrayna birliklerinin çekilmesini ön koşul olarak sunması, müzakerelerin geleceğini belirsiz hale getirdi.