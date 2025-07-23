Rusya ve Ukrayna Arasında Müzakere Süreci: Zorluklar ve Beklentiler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında bugün yapılacak üçüncü tur müzakerelerde memorandum taslakları ve esir asker değişim sürecinin ele alınacağını belirterek "Görüşmenin zor şekilde geçmesi bekleniyor." dedi.

Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bugün yapılacak üçüncü tur müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus heyetinin İstanbul'a gittiğini ve müzakerelerin akşam saatlerinde düzenleneceğini dile getiren Peskov, iki ülkenin birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarını anımsattı.

Peskov, "Müzakerelerde memorandum taslakları ve (esir asker) değişim sürecinin devam ettirilmesiyle ilgili konular ele alınacak. Elbette gerektiğinde başka konular da gündeme getirilecek. Buna heyet başkanları karar alacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'yı müzakerelerde temsil edecek heyette değişiklik olmadığını söyleyen Peskov, "Rusya, müzakerelerden ne bekliyor?" sorusu üzerine, "Bunu söylemek mümkün değil. Müzakerelerin ne yönde ilerleyeceğine bakmak lazım. Elbette kimse, kolay bir yol beklemiyor. Görüşmenin zor şekilde geçmesi bekleniyor çünkü memorandumlar birbirine zıt." yanıtını verdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme ihtimaline ilişkin, "Memorandum taslakları üzerinde mutabakata varılması için yapılması gereken tüm çalışmalar, zirve için hazırlık. Bu zor çalışma yapılmadan zirve tarihini belirlemek mantıklı değil." diye konuştu.

Ukrayna'da yolsuzluğa karşı mücadele eden kurumların yetkisini kısıtlayan yasanın protesto edilmesini değerlendiren Peskov, bunun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu kaydederek "Amerikan ve Avrupa vergi mükelleflerinin parasının büyük kısmı Ukrayna'da çalındı. Bu nedenle yolsuzluk, Ukrayna için hassas bir konu." dedi.