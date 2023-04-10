Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Savaşta esir düşen askerlerin değişimi sonucu, Rusya 106 Ukraynalı askeri serbest bıraktı. Ukrayna da 100 Rus askerini serbest bıraktı. Ayrıca Rusya'nın yasa dışı olarak tuttuğu 24 Ukraynalı çocuk da Herson'a getirildi.