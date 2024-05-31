Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Değişimi Gerçekleşti

Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, 75 Rus esir askere karşılık 75 Ukraynalı esir askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'nın elindeki 75 Rus esir askerin geri alındığı kaydedilen açıklamada, karşılığında 75 Ukraynalı esir askerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verildiği belirtildi.

Açıklamada, esir değişiminin BAE'nin arabuluculuğuyla yapıldığı ifade edildi.

Zelenskiy de esir değişimini teyit etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafından esir alınan 75 askerin Ukrayna'ya dönmesini sağladıklarını duyurdu.