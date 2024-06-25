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Rusya ve Ukrayna Arasında 90'ar Askerin Esir Takası Yapıldı

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Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 90 Rus ve 90 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğuyla gerçekleşen takas sonucunda, Rus askerler Moskova'ya gönderilerek tedavi edilecek.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 90 Rus ve 90 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk girişimleriyle Ukrayna ile esir değişimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 90 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 90 askeri teslim edildi. Rus askerleri, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için uçaklarla Moskova'ya ulaştırılacak. Serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya ile Ukrayna arasında daha önce de esir değişimleri yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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