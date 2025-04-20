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Rusya ve Ukrayna 492 Savaş Esirini Takas Etti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan takasta 246 Rus ve 246 Ukraynalı savaş esirinin serbest bırakıldığını duyurdu. Acil tıbbi müdahale gerektiren 15 Rus askeri karşılığında ise 31 yaralı Ukraynalı esirin teslim edildiği belirtildi.

MOSKOVA, 20 Nisan (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile cumartesi günü 492 savaş esirinin takas edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 246 Rus askerinin "Kiev kontrolündeki bölgeden getirildiği", karşılığında ise 246 Ukraynalı esirin serbest bırakıldığı belirtildi.

Bakanlık, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan 15 Rus askeri karşılığında 31 yaralı esirin Ukrayna'ya teslim edildiğini kaydetti.

Esir takasının, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda gerçekleştiği vurgulandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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