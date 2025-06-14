Rusya ve Ukrayna 4. Esir Takasını Gerçekleştirdi

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Rusya ve Ukrayna 4. Esir Takasını Gerçekleştirdi
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Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da yapılan anlaşmalar çerçevesinde bu hafta 4. kez esir takası gerçekleştirdi. Rus askerleri Belarus'a götürülürken, Ukrayna'ya dönen savaş esirleri 2022'den bu yana tutukluydu.

- Rusya ve Ukrayna arasında bu hafta gerçekleşen 4. esir takası

MOSKOVA - Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da varılan anlaşmalar çerçevesinde, bir hafta içinde 4. kez savaş esiri takası gerçekleştirdi.

Rusya ile Ukrayna, 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında bir kez daha esir takası gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da varılan anlaşmalar doğrultusunda, bir grup Rus askeri daha Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeden geri alındı. Karşılığında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir grup savaş esiri iade edildi. Şu anda Rus askerleri Belarus Cumhuriyeti topraklarında bulunuyor ve burada kendilerine gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor. Tüm Rus askerleri, Rusya'ya nakledilecek ve Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon görecekler" denildi.

"Bu hafta gerçekleşen 4. takas"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise takasa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızı Rus esaretinden evlerine geri getirmeye devam ediyoruz. Bu, bu hafta gerçekleşen dördüncü takas. Bugün Ukrayna'ya dönen birçok kişi 2022'den bu yana esir tutuluyordu. Onlar, Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar, Devlet Sınır Muhafız Servisi ve Devlet Ulaştırma Özel Servisi mensubu savaşçılar. Onların hepsini özgürleştirmek bizim mutlak görevimizdir. Düşman elinde kimseyi bırakmamak için çalışıyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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