Rusya ve Ukrayna 390'ar Esiri Karşılıklı Olarak Takas Etti

Rusya ve Ukrayna 390'ar Esiri Karşılıklı Olarak Takas Etti
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Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki görüşmelerin ardından 390'ar esiri takas etti. Rus Savunma Bakanlığı, serbest kalan asker ve sivillerin gerekli yardımları aldığını duyurdu.

MOSKOVA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki son görüşmede varılan mutabakat uyarınca iki taraftan da 390'ar esirin takas edildiği geniş kapsamlı bir esir takası gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada 270 Rus askerinin ve 120 sivilin Kiev kontrolündeki bölgeden geri döndüğünü, karşılığında 270 Ukraynalı esirin ve 120 sivilin serbest bırakıldığı duyurdu.

Bakanlık, serbest kalan Rus esirlerin Belarus Cumhuriyeti topraklarında bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını bildirdi.

Açıklamada, "Rus tarafının başlattığı geniş çaplı takasın önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanıyor" denildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerde Rusya ve Ukrayna, 1.000'er esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda anlaşmıştı. Söz konusu rakam, 2022'de çatışmaların başlamasından bu yana en büyük esir takasına işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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