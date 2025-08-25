Rusya ve Ukrayna 146 Savaş Esirini Karşılıklı Olarak Takas Etti

MOSKOVA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Rusya ile Ukrayna arasında 146 savaş esiri karşılıklı olarak takas edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde yaşayan 8 kişiyi de iade etti. Ukrayna, Ağustos 2024'te ani bir saldırıyla Kursk bölgesini kısa süreliğine ele geçirmiş, ancak bölge bu yılın başlarında Rus güçleri tarafından geri alınmıştı.

Takas edilen Rus askerlere Rusya'ya gönderilmeden önce Belarus'ta psikolojik ve tıbbi destek sağlandığı da belirtildi.

Söz konusu takasa Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuk etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin üçüncü turu, 23 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada tarafların en az 1.200 esirin karşılıklı olarak takas edilmesi konusunda mutabık kaldığını ifade etmişti.