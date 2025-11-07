Rusya ve Kuzey Kore Askeri Heyetleri Pyongyang'da Bir Araya Geldi

Rusya ve Kuzey Kore'den askeri heyetler, ikili temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya geldi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Viktor Goremykin başkanlığındaki Rus heyet, Pyongyang'ı ziyaret etti.

Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Alexander Matsegora, Kuzey Kore Ordusu Genel Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Pak Yong-il, askeri ataşe ve yetkililerce karşılanan heyet, Pyongyang'da bulunan Kurtuluş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Görüşmenin içeriğine yönelik bilgi paylaşılmadı.

Kuzey Kore-Rusya ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2024'te Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmış, Aralık 2024'te de yürürlüğe girmişti. Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eylülde Çin'de bir araya gelmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600'ünün öldüğünü ve 4 bin askerin yaralandığını açıklamıştı.