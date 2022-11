Rusya ve Küba Liderleri İkili İlişkileri Güçlendirmeyi Taahhüt Etti

Putin, "Biz her zaman kısıtlamalara, ambargolara, ablukalara ve benzeri uygulamalara karşı olduk" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda), Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez ile biraraya geldi, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Kremlin)

MOSKOVA, 23 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez Salı günü iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmeye hep birlikte hazır olduklarını dile getirdi.

Putin Diaz-Canel ile Kremlin'deki görüşmesi sırasında, "Sovyetler Birliği ve Rusya, Küba halkının bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde her zaman yanında olmuştur. Biz her zaman kısıtlamalara, ambargolara, ablukalara ve benzeri uygulamalara karşı olduk. Küba'yı uluslararası platformlarda her zaman destekledik" açıklamasında bulundu.

Putin, Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunan Diaz-Canel'e hitaben, "Dostluğun sağlam temellerine dayanarak, mevcut koşullarda işbirliğimizi kesinlikle ilerletmeli ve geliştirmeliyiz" dedi.

Diaz-Canel ise ülkesinin, Rusya'nın dünyayı çok kutupluluğa yönlendirme çabalarını ve rolünü takdir ettiğini, Rusya ile ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediğini söyledi.

Putin ve Diaz-Canel, görüşmelerinden önce Moskova'da Küba'nın eski lideri Fidel Castro'nun anısına yapılan anıtın açılış törenine katıldı.