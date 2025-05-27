Rusya ve Kırgızistan arasında askeri ortaklık programı imzalandı

Rusya ve Kırgızistan arasında askeri ortaklık programı imzalandı
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te mevkidaşı Ruslan Mukambetov ile bir araya gelerek 2026-2030 dönemini kapsayan askeri alanda stratejik ortaklık programını imzaladı. İki ülke arasında artan tehditlere karşı işbirliği vurgulandı.

Rusya ve Kırgızistan arasında 2026-2030 dönemini kapsayan askeri alanda stratejik ortaklık programı imzalandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Andrey Belousov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yaptığı ziyaret çerçevesinde Kırgızistanlı mevkidaşı Ruslan Mukambetov ile görüştü.

Belousov, görüşmede, Rusya ile Kırgızistan'ın ortak tarihe sahip olduğunu ve birbirine müttefik ilişkilerle bağlı olduğunu belirtti.

Orta Asya bölgesindeki duruma değinen Belousov, "Bu bölgede de güvenlik seviyesinde düşüşün yaşandığını görüyoruz. Hem Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü hem de ikili ilişkiler kapsamında artan tehditlere karşı koymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan Savunma Bakanı Mukambetov da Rusya ile askeri alandaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Hem ikili hem de çok taraflı formatlarda, tüm alanlarındaki çalışmalarımız aktif bir şekilde yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Rusya ile Kırgızistan arasında askeri sanayi alanında işbirliğinin ele alındığı görüşmede, iki Bakan, 2026-2030 dönemini kapsayan askeri alanda stratejik ortaklık programını imzaladı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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