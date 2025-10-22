Haberler

Rusya ve Kazakistan Arasındaki İkili İlişkiler Güçleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistanlı mevkidaşı Yermek Köşerbayev ile Moskova'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve gelecekteki projelere dair görüş alışverişinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistanlı mevkidaşı Yermek Köşerbayev ile ikili ilişkileri ele aldı.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Kazakistan Dışişleri Bakanı Köşerbayev ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 12 Kasım'da Rusya'yı ziyaret edeceğini belirten Lavrov, Köşerbayev ile görüşmede bu ziyaretin hazırlık süreciyle ilgili konuları ele aldıklarını kaydetti.

Lavrov, "İki liderin temasları, Rusya ile Kazakistan arasında tüm yönlerdeki işbirliğine ivme kazandırıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Kazakistan'ın büyük ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Lavrov, "Rusya, Kazakistan'ın ekonomisine büyük yatırımlar yapıyor. Termal ve hidroelektrik enerjiyle ilgili ortak projeler çerçevesinde enerji güvenliği alanına ilgi gösteriliyor." dedi.

Rusya'nın Kazakistan'da ilk nükleer enerji santralini inşa edeceğini anlatan Lavrov, bu konuda yükümlülüklerini yerine getireceklerini söyledi.

Lavrov, Köşerbayev ile görüşmede bölgedeki durumla ilgili güncel konuları istişare ettiklerini, Rusya ve Kazakistan'ın birçok meseleye ilişkin yaklaşımlarının örtüştüğünü bildirdi.

Kazakistan ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi platformlarda etkileşimde olduklarını dile getiren Lavrov, "Özellikle KGAÖ'deki ortaklığımız, Orta Asya'da istikrarın ve Avrasya'da güvenliğin sağlanmasında önemli bir etken." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Orta Doğu'daki durumu ve diğer meseleleri ele aldıkları bilgisini paylaşan Lavrov, Ukrayna'daki durum hakkında Kazakistanlı mevkidaşına bilgi verdiğini kaydetti.

Lavrov, Kazakistan'ın, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili endişelerine anlayış göstermesine değer verdiklerini dile getirdi.

Bakan Lavrov, İran'ın 7. Hazar Ülkeleri Zirvesi'nin 12 Ağustos 2026'da başkent Tahran'da düzenlenmesi teklifini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Rusya, Kazakistan için ticaret ve yatırım alanında önde gelen ortak"

Kazakistan Dışişleri Bakanı Köşerbayev de Rusya ile ilişkilere önem verdiklerine dikkati çekti.

Köşerbayev, "Rusya ile gerçekleştirmemiz gereken çok sayıda proje var. Rusya, Kazakistan için ticaret ve yatırım alanında önde gelen ortak. İkili ticaret hacmi, 2024'te 28 milyar doları aştı. Rusya ile ikili ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yönde yoğun çalışmaların yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Amerika, Alperen Şengün'ün yaptıklarını konuşuyor

Amerika, Alperen'in yaptıklarını konuşuyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.