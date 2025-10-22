Rusya ve Kazakistan Arasındaki İkili İlişkiler Güçleniyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistanlı mevkidaşı Yermek Köşerbayev ile ikili ilişkileri ele aldı.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Kazakistan Dışişleri Bakanı Köşerbayev ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 12 Kasım'da Rusya'yı ziyaret edeceğini belirten Lavrov, Köşerbayev ile görüşmede bu ziyaretin hazırlık süreciyle ilgili konuları ele aldıklarını kaydetti.

Lavrov, "İki liderin temasları, Rusya ile Kazakistan arasında tüm yönlerdeki işbirliğine ivme kazandırıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Kazakistan'ın büyük ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Lavrov, "Rusya, Kazakistan'ın ekonomisine büyük yatırımlar yapıyor. Termal ve hidroelektrik enerjiyle ilgili ortak projeler çerçevesinde enerji güvenliği alanına ilgi gösteriliyor." dedi.

Rusya'nın Kazakistan'da ilk nükleer enerji santralini inşa edeceğini anlatan Lavrov, bu konuda yükümlülüklerini yerine getireceklerini söyledi.

Lavrov, Köşerbayev ile görüşmede bölgedeki durumla ilgili güncel konuları istişare ettiklerini, Rusya ve Kazakistan'ın birçok meseleye ilişkin yaklaşımlarının örtüştüğünü bildirdi.

Kazakistan ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi platformlarda etkileşimde olduklarını dile getiren Lavrov, "Özellikle KGAÖ'deki ortaklığımız, Orta Asya'da istikrarın ve Avrasya'da güvenliğin sağlanmasında önemli bir etken." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Orta Doğu'daki durumu ve diğer meseleleri ele aldıkları bilgisini paylaşan Lavrov, Ukrayna'daki durum hakkında Kazakistanlı mevkidaşına bilgi verdiğini kaydetti.

Lavrov, Kazakistan'ın, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili endişelerine anlayış göstermesine değer verdiklerini dile getirdi.

Bakan Lavrov, İran'ın 7. Hazar Ülkeleri Zirvesi'nin 12 Ağustos 2026'da başkent Tahran'da düzenlenmesi teklifini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Rusya, Kazakistan için ticaret ve yatırım alanında önde gelen ortak"

Kazakistan Dışişleri Bakanı Köşerbayev de Rusya ile ilişkilere önem verdiklerine dikkati çekti.

Köşerbayev, "Rusya ile gerçekleştirmemiz gereken çok sayıda proje var. Rusya, Kazakistan için ticaret ve yatırım alanında önde gelen ortak. İkili ticaret hacmi, 2024'te 28 milyar doları aştı. Rusya ile ikili ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yönde yoğun çalışmaların yapılması gerekiyor." diye konuştu.