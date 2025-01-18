Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek

Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar

Rusya ve İran Yeni Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Rusya ve İran Yeni Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moskova'da bir araya gelerek ticaret, enerji, savunma ve güvenlik gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

MOSKOVA, 18 Ocak (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, cuma günü Moskova'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerin ardından yeni bir kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlanan belgeye göre, iki ülke ticaret, yatırım, savunma, güvenlik, uzay, enerji ve terörle mücadele gibi alanlarda iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Anlaşma ayrıca her iki ülkenin de birbirlerine karşı üçüncü taraf yaptırımlarını reddedeceğini ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin uygulanmasını engelleyeceğini vurguluyor.

Putin görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ciddi anlamda çığır açan bu belge, Rusya ve İran'ın yanı sıra tüm ortak Avrasya bölgemizin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimi için koşullar yaratmayı hedefliyor" dedi.

Putin yeni anlaşmanın iddialı hedefler ortaya koyduğunu ve siyaset, güvenlik, ticaret, yatırım ve insani yardımlar gibi alanlarda uzun vadeli işbirliğinin derinleştirilmesi için bir çerçeve sunduğunu söyledi.

Rusya ve İran'ın kapsamlı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürdüğünü vurgulayan Putin, anlaşmaların tüm alanlarda Rusya-İran ilişkilerini güçlendireceğini belirtti.

İran lideri ise bu yeni anlaşmanın Rusya ve İran arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ve ikili ekonomik ve ticari bağları güçlendireceğini söyledi.

Pezeşkiyan, "Bu toplantı ve ülkelerimiz arasında varılan anlaşmalar çok kutuplu bir dünyanın inşası için yeni bir itici güç görevi görüyor. ve tabii ki bu öncelikle İran ve Rusya'nın kalkınmasını ilgilendiriyor" diye konuştu.

Görüşmeler sırasında iki lider çeşitli dış politika konularını da ele aldı ve Moskova ile Tahran'ın tutumlarının büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Tüm şehri alarma geçiren olayda 3 gündür tek bir iz yok
img

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
img

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti
Canlı anlatım! İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.