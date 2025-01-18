Rusya ve İran Yeni Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

MOSKOVA, 18 Ocak (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, cuma günü Moskova'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerin ardından yeni bir kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlanan belgeye göre, iki ülke ticaret, yatırım, savunma, güvenlik, uzay, enerji ve terörle mücadele gibi alanlarda iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Anlaşma ayrıca her iki ülkenin de birbirlerine karşı üçüncü taraf yaptırımlarını reddedeceğini ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin uygulanmasını engelleyeceğini vurguluyor.

Putin görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ciddi anlamda çığır açan bu belge, Rusya ve İran'ın yanı sıra tüm ortak Avrasya bölgemizin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimi için koşullar yaratmayı hedefliyor" dedi.

Putin yeni anlaşmanın iddialı hedefler ortaya koyduğunu ve siyaset, güvenlik, ticaret, yatırım ve insani yardımlar gibi alanlarda uzun vadeli işbirliğinin derinleştirilmesi için bir çerçeve sunduğunu söyledi.

Rusya ve İran'ın kapsamlı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürdüğünü vurgulayan Putin, anlaşmaların tüm alanlarda Rusya-İran ilişkilerini güçlendireceğini belirtti.

İran lideri ise bu yeni anlaşmanın Rusya ve İran arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ve ikili ekonomik ve ticari bağları güçlendireceğini söyledi.

Pezeşkiyan, "Bu toplantı ve ülkelerimiz arasında varılan anlaşmalar çok kutuplu bir dünyanın inşası için yeni bir itici güç görevi görüyor. ve tabii ki bu öncelikle İran ve Rusya'nın kalkınmasını ilgilendiriyor" diye konuştu.

Görüşmeler sırasında iki lider çeşitli dış politika konularını da ele aldı ve Moskova ile Tahran'ın tutumlarının büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.