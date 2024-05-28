Rusya ve İran arasında güvenlik işbirliği görüşüldü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile telefonda görüştü.

Rusya Güvenlik Konseyinden Şoygu ile Ahmediyan arasında yapılan görüşmeye ilişkin, "Rusya ile İran arasında güvenlik alanında daha fazla işbirliği olanakları ayrıntılı olarak müzakere edildi." ifadelerine yer verildi.

Şoygu, yeni görevine başladıktan sonra ilk defa Ahmediyan ile görüşme gerçekleştirdi.