Rusya Enerji Bakanı, İran'da Petrol Bakanı Paknejad ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani ile görüştü

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile Tahran'da bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, İran ile Rusya arasındaki 19. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı kapsamında Tahran'da temaslarda bulundu.

Tsivilev, önce İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ile bir araya geldi.

Görüşmede petrol ve enerji alanları başta olmak üzere ulaştırma, ticaretin geliştirilmesi ve çeşitli ekonomik işbirliği konuları ele alındı.

Ayrıca, iki ülke arasındaki ortak ekonomik komisyonlar çerçevesinde imzalanan belgelerin uygulanma süreci değerlendirildi.

Rus Bakan daha sonra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile görüştü.

İran ile Rusya arasındaki 19. Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu Toplantısı dün Tahran'da başlamıştı.