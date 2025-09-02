Rusya ve Hindistan, S-400 Hava Savunma Sistemlerinin Ek Sevkiyatını Müzakere Ediyor

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan ile S-400 hava savunma sistemlerinin ilave sevkiyatını müzakere ettiklerini açıkladı. İşbirliğinin genişletilmesi için fırsatlar olduğunu belirtti.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan ile S-400 hava savunma sistemlerinin ilave sevkiyatını müzakere ettiklerini açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'ta Şugayev'in açıklamalarına yer verildi.

Hindistan'ın S-400 sistemlerine sahip ülkeler arasında yer aldığını belirten Şugayev, "Bu alanda işbirliğimizi genişletmek için bir fırsat var. Bu da yeni sevkiyat anlamına geliyor. Şu anda bunun müzakere aşamasındayız." dedi.

Hindistan Savunma Bakanlığından 27 Haziran'da yapılan açıklamada, Rus yetkililer ile S-400 sevkiyatının yanı sıra Su-30 tipi savaş uçağı sevkiyatının ele alındığı bildirilmişti.

Rusya, Hindistan ile geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında ilk parti S-400 sevkiyatına 2021'de başlamıştı.

