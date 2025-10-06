Haberler

Rusya ve Hindistan Ortak Tatbikatı 'Indra-2025' Başladı

Rusya ve Hindistan, Racastan'daki Mahajan poligonunda 'Indra-2025' isimli ortak tatbikata başladı. Tatbikat, terörle mücadele işbirliğini artırmayı hedefliyor ve 15 Ekim'e kadar sürecek.

Rusya ve Hindistan'ın, Mahajan poligonunda "Indra-2025" isimli ortak tatbikat başlattığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hint eyaleti Racastan'da bulunan Mahajan poligonunda, Rusya ile Hindistan arasında "Indra-2025" tatbikatı törenle başladı.

15 Ekim'e kadar devam edecek tatbikatın, iki ülke arasında uluslararası terörle mücadelede işbirliğinin etkinleştirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Tatbikat kapsamında, Rus ve Hint askerleri, ortak taktik eylemler üzerinde çalışacak.

Rusya ile Hindistan arasında "Indra" askeri tatbikatı, 2003 yılından beri düzenleniyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
