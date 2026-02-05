Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-Çin Dış Politika Koordinasyonu Küresel İstikrarı Destekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki dış politika koordinasyonunun küresel ve bölgesel meselelerde istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca Japonya'nın yeniden silahlanma sürecine ilişkin uyarılarda bulundu.

MOSKOVA, 5 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki dış politika koordinasyonunun küresel ve bölgesel meselelerde istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını söyledi.

Zaharova çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'nın sorusuna verdiği yanıtta, Rusya ve Çin'in iki ülke liderlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ve ikili ilişkilerin önemli bir unsuru olan dış politika koordinasyonunu sürekli güçlendirdiğini ifade etti.

Japonya hakkında da değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Rusya'nın Japonya'nın yeniden silahlanma sürecine girdiğini defalarca dile getirdiğini belirtti.

Zaharova ayrıca, Rusya'nın bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini belirterek, Asya-Pasifik bölgesindeki çıkarları ile güvenliğine zarar gelmesini önlemek amacıyla gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil

Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

2 fotoğraf arasında çarpıcı fark! Dünya bu detayı konuşuyor
Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Zamlı aylıklar hesaplarda! Bakan Göktaş 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Zamlı aylıklar hesaplarda! Bakan "Hayırlı olsun" diyerek müjdeyi verdi