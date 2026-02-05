Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-Çin Dış Politika Koordinasyonu Küresel İstikrarı Destekliyor

MOSKOVA, 5 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki dış politika koordinasyonunun küresel ve bölgesel meselelerde istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını söyledi.

Zaharova çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'nın sorusuna verdiği yanıtta, Rusya ve Çin'in iki ülke liderlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ve ikili ilişkilerin önemli bir unsuru olan dış politika koordinasyonunu sürekli güçlendirdiğini ifade etti.

Japonya hakkında da değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Rusya'nın Japonya'nın yeniden silahlanma sürecine girdiğini defalarca dile getirdiğini belirtti.

Zaharova ayrıca, Rusya'nın bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini belirterek, Asya-Pasifik bölgesindeki çıkarları ile güvenliğine zarar gelmesini önlemek amacıyla gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.