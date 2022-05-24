Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik'te devriye uçuşu yaptı - Haberler

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Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik'te devriye uçuşu yaptı

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik bölgesinde ortak devriye uçuşları gerçekleştirdi.

Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları Asya-Pasifik bölgesinde ortak devriye uçuşları gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Hava Kuvvetlerine ait Tu-95 ve Çin Hava Kuvvetlerine ait H-6K bombardıman uçaklarının, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde devriye uçuşu yaptıkları belirtildi.

Japonya ve Güney Kore'ye ait savaş uçaklarının, devriye uçuşu yapılan bazı bölgelerde Rus ve Çin uçaklarına eşlik ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, devriye uçuşlarının, hava sahası ihlali yapılmadan, uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, devriye uçuşlarının herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmadığı belirtildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Savaş, Rusya, Asya, Güncel, Haberler

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