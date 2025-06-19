Rusya ve Çin'den Dijital Ticaret İçin Stratejik Ortaklık

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Çin'in B2B dijital ticaret platformu Qifa arasında, sınır ötesi dijital ticareti geliştirmek ve ikili ticareti genişletmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşma, ticaret süreçlerini modernize etmek için yapay zeka çözümleri kullanmayı hedefliyor.

MOSKOVA, 19 Haziran (Xinhua) -- Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Çin tarafından kurulan ve Rusya-Çin koridorunda faaliyet gösteren, işletmeler arası (B2B) dijital ticaret platformu Qifa arasında sınır ötesi dijital ticareti ilerletmek ve ikili ticareti genişletmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Çarşamba günü St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında imzalanan işbirliği anlaşması, ticaret süreçlerini teknolojik entegrasyon yoluyla modernize etmeye yönelik ortak çabalara odaklanıyor. Fon tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Rus-Çin B2B dijital ticaret platformu Qifa, dijital ticaretin geliştirilmesi ve ikili ticaret hacimlerinin artırılması amacıyla ortaklık yapma konusunda anlaşmaya varmıştır" denildi.

Girişimin, ticaret iş akışlarını sorunsuz hale getirerek işletmelerin şeffaflık ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla yapay zeka odaklı çözümlerden yararlanacağı belirtildi. Böylelikle ikili stratejik hedefler doğrultusunda ticaretteki büyümenin hızlandırılmasında kilit önemdeki unsurlar olan ürün çeşitliliğinin artırılması ve maliyet optimizasyonunun teşvik edilmesi bekleniyor.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO'su Kirill Dmitriev, "Güçlü elektronik ticaret ekosistemine sahip olan Çin, Rusya ile ticarette lider konumda. Fonun, Çin-Rusya işletmelerinin pazara erişimini kolaylaştırması, sınır ötesi dijital ticaretin artırılmasında Qifa ile olan ortaklığının önemini ortaya koyuyor" dedi.

18-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na 100'den fazla ülke ve bölgeden heyetler katılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal

Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Neslihan Atagül'den yatakta kutlama pozu

Yatakta poz verdi, altına yazdığı not merak uyandırdı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi

50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdiler
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.