Rusya ve Belarus Ortak Askeri Tatbikatı 'Zapad-2025' Başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus ve Rusya silahlı kuvvetlerinin ortak stratejik tatbikatı "Zapad (Batı)-2025"in başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri tatbikat "Zapad-2025"in, Rusya ve Belarus ordularının bu yılki ortak hazırlıklarının son aşaması olduğu belirtildi.

Tatbikatın amacının, komutanların ve karargahların becerilerini, bölgesel ve koalisyon kuvvetlerinin işbirliği düzeyini ve barışı koruma, iki ülkenin çıkarlarını koruma ve askeri güvenliği sağlama gibi saha eğitimini geliştirmek olduğu kaydedilen açıklamada, tatbikat sırasında Rusya-Belarus Birlik Devleti'ne yönelik saldırganlığı lokalize etme, bölgesel ve koalisyon kuvvetlerinin yönetimi, tehditleri etkisiz hale getirme ve sınırlardaki durumu istikrara kavuşturmak için çeşitli ortak eylem seçenekleri konularında çalışılacağı ifade edildi.

Açıklamada, ortak stratejik tatbikatın ilk aşamasının, Birlik Devleti'ne yönelik saldırıları püskürtmek için askeri birliklerin yönetimi olduğu aktarıldı.

İkinci aşamanın ise Birlik Devleti'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, düşmanın yenilgiye uğratılması için birliklerin ve kuvvetlerin yönetimi olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkinci aşamada dost devletlerin askeri birliklerinden oluşan bir koalisyon kuvveti de olacaktır. Koalisyon kuvveti grubu kapsamında ortak eylemler gerçekleştirmek üzere, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkeleri ve diğer ortakların askeri komuta birimleri ve askeri birliklerinden oluşan operasyonel gruplar tatbikata davet edilmiştir."

Açıklamada, ortak askeri tatbikatın Belarus ve Rusya topraklarındaki poligonların yanı sıra Baltık ve Barents Denizi sularında gerçekleştirileceği bildirildi.