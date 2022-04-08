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Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları telefonda görüştü

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Bayramov, bölgedeki durumu ve Azerbaycan, Ermenistan ile Rusya arasında imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasıyla ilgili konuları müzakere etti.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki ikili iş birliği gündeminin güncel konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan bakanlar, Ukrayna konusunu da görüştü.

Lavrov, bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile de Moskova'da bir araya gelmişti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Azerbaycan, Rusya, Güncel, Haberler

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