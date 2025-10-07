Haberler

Rusya ve Afganistan Dışişleri Bakanları Moskova'da Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile Moskova'da görüştü. Lavrov, Afganistan'daki terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti ve Rusya'nın destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Muttaki arasında Afganistan ile ilgili "Moskova Formatı'nda İstişareler" toplantısı öncesi görüşme gerçekleşti.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Muttaki'nin Afganistan toplantısına katılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bölgedeki durumun zorluklarına rağmen Afganistan'da terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çeken Lavrov, Rusya'nın Afganistan yönetimine bu konuda destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
