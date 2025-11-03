Rusya ve ABD Liderleri Arasındaki Toplantı İptal Edildi

MOSKOVA, 3 Kasım (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında acilen bir toplantı düzenlemeye gerek olmadığını söyledi.

Peskov, TASS Haber Ajansı'nın pazar günü yayımladığı röportajda, hızlı bir şekilde böyle bir toplantı ayarlanabileceğini ancak buna gerek olmadığını belirtti.

Peskov, "An itibarıyla gerekli olan şey, Ukrayna konusunun çözüme kavuşturulmasının ayrıntıları üzerinde çok titiz bir çalışma yürütmektir" dedi.

Putin'le 16 Ekim'de telefon görüşmesi yapan Trump, kısa süre içinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceklerini söylemişti. 22 Ekim'de yaptığı açıklamada ise "Bu toplantı bana doğru gelmedi" ve "İstediğimiz sonuca ulaşamayacağımızı hissettim" diyen Trump, planlanan toplantıyı iptal ettiğini duyurmuştu.

Budapeşte'deki toplantının iptal edilmek yerine ertelenmiş olabileceğini söyleyen Putin de zirve fikrini dile getirenin ABD olduğunu belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise 26 Ekim'de yaptığı açıklamada en üst düzeyde gerçekleştirilecek kişisel temasların geleceğinin ABD tarafına bağlı olacağını söyledi.