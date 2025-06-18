Rusya ve ABD İlişkilerinde Normalleşme Süreci Askıya Alındı

MOSKOVA, 18 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Ushakov, Rusya ve ABD'nin ikili ilişkileri normalleştirme sürecini askıya aldığını söyledi.

Ushakov salı günü düzenlenen basın toplantısında, "İlişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir sonraki toplantının önce Moskova'da yapılmasına karar verildi, ancak daha sonra ABD sürece ara verilmesini önerdi" dedi.

Ushakov, "ABD Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Dışişleri Bakanlığı arasında bir sonraki toplantının nerede ve ne zaman yapılacağı konusunda bir tür anlaşmaya varılacak. Şimdilik konu askıya alınmış durumda" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Rusya ve ABD arasında her iki ülkenin diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirmek için rahatsız edici unsurları ortadan kaldırmayı amaçlayan müzakerelerin ABD'li müzakereciler tarafından iptal edildiğini söyledi.

Sözcü, "Verilen aranın çok uzun olmamasını umuyoruz" diye ekledi.

Rusya-ABD arasındaki görüşmelerin ilk turu 27 Şubat, ikinci turu ise 10 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşmişti.