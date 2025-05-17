Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları Barış Görüşmelerini Değerlendirdi

Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları Barış Görüşmelerini Değerlendirdi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'daki barış görüşmelerinin sonuçlarını ele almak için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ateşkese giden süreç ve savaş esirlerinin değişimi konuları değerlendirildi.

( ANKARA ) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'da dün gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin sonuçlarını bugün yaptıkları telefon görüşmesinde ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme ABD tarafının girişimiyle gerçekleşti. Açıklamada Lavrov ve Rubio'nun, İstanbul'daki müzakerelerin ardından savaş esirlerinin değişimi konusunda varılan mutabakatı ve tarafların bir ateşkese giden süreci belirlemek üzere kendi önerilerini hazırlama kararını olumlu karşıladıkları belirtildi.

Görüşmede Rubio'nun, Washington'un çözüm çabalarına destek vermeye hazır olduğunu yinelediği ifade edildi. Lavrov ise ABD'nin Kiev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelere dönme teklifini kabul etmesi yönündeki olumlu rolünü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi ve Moskova'nın bu çabaları Amerikan tarafıyla birlikte sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı. Görüşmede ayrıca, bazı uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra, Rusya ve ABD arasında gelecekteki temaslara dair olasılıklar da ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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