Rusya ve ABD Diplomatik İlişkilerde Zorluk Yaşıyor

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin Rusya'nın diplomatik misyonlarına yönelik zorlukları gidermeye henüz hazır olmadığını açıkladı. İki ülke arasındaki istişarelerin devam ettiği ancak karmaşık konuların ele alındığı belirtildi.

MOSKOVA, 26 Haziran (Xinhua) -- Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin iki ülkenin diplomatik misyonlarının çalışmalarına yönelik zorlukları gidermeye henüz hazır olmadığını söyledi.

Uşakov çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Atılan bazı adımlara ve belli düzeyde kaydedilen ilerlemeye rağmen Amerikan tarafının, diplomatik misyonların çalışmalarıyla ilgili çıkarılan zorlukları ciddi şekilde çözmeye henüz hazır olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Uşakov, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının, ikili ilişkilerdeki pürüzleri ortadan kaldırmak üzere istişareleri sürdürme konusunda "mutabakata varmasının muhtemel olduğunu" belirtti.

Müzakerelerde çok sayıda karmaşık konunun ele alındığını kaydeden Uşakov, sürecin devam etmesi temennisini dile getirdi.

Rusya ve ABD, 27 Şubat ve 10 Nisan tarihlerinde İstanbul'da istişarelerde bulunmuş, ancak Rusya, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada ABD'nin bir sonraki görüşme planını iptal ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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