Rusya uzmanı Hakan Aksay: Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz - Haberler

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Rusya uzmanı Hakan Aksay: Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya uzmanı Hakan Aksay, Rusya-Ukrayna savaşının uzun süreceğini ve tarafların şimdi barışmak istemediğini söyledi.

Rusya uzmanı Hakan Aksay, Rusya- Ukrayna savaşının uzun süreceğini ve tarafların şimdi barışmak istemediğini söyledi. Aksay, " Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz. Bu cümleyi Mart'ta kuramazdım o zaman belki de barış olabilirdi. Şimdi ise Ukraynalılar ' Rusya'yı yenebiliriz' diye düşünüyorlar. Rusya'nın da derdinin Ukrayna'yı tümüyle almak olduğunu düşünüyorum" dedi.

DailyMotion.com / Güncel

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