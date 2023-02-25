Rusya, Ülkeye Yeniden Gelmeye Başlayan Çinli Turistleri Karşılamak İçin Büyük Bir Tören Düzenledi

MOSKOVA, 25 Şubat (Xinhua) -- Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle verilen üç yıl aranın ardından Perşembe günü ilk Çinli turist grubunu Moskova'da büyük bir törenle karşıladı.

MOSKOVA, 25 Şubat (Xinhua) -- Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle verilen üç yıl aranın ardından Perşembe günü ilk Çinli turist grubunu Moskova'da büyük bir törenle karşıladı.

Moskova'nın Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda geleneksel kostümler giyen Rus sanatçılar, Rus geleneğinde dostça karşılamanın temsili olarak ekmek ve tuz ikram ettikleri Çinli turistlerin etrafında şarkılar söyleyip dans etti.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen'den Moskova'ya uçan 33 turist ve bir tur rehberinden oluşan Çinli grup, Rusya'nın başkenti Moskova ve St. Petersburg kentini kapsayan 9 günlük bir tur yapacak.

Turist grubundan sadece soyadını paylaşan gezgin Qiu, "Rus halkının misafirperverliği ile tanışmak çok keyifliydi" dedi.

Havalimanında bir Rus kadının tuttuğu pankartta ise "Çinli dostlar, Rusya'ya hoş geldiniz; Rusya ile Çin arasındaki dostluk sonsuza kadar sürer" yazılıydı.

Çinli turistlerin dönüşü Rus medyasının ve Rus turizminin büyük ilgisini çekti. Rus tur acentelerinin yöneticileri ve turizmden sorumlu yerel makamların temsilcileri de Çinli grubu havalimanında karşıladı.

Rusya Turizm Birliği'nin Başkan Yardımcısı Alexander Osaulenko, "Yabancı ziyaretçi kabulü açısından, Rus turizminin Çinli turistlerden beklentileri büyük" dedi.