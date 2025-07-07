Rusya Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt'un Ölümü İntihar İhtimali Üzerinde Duruluyor

Rusya'da bu sabah görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt aracında ölü bulunurken, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Starovoyt'un Moskova'daki kendine ait otomobilde cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, vücudunda kurşun izlerine rastlanan Starovoyt'un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

Starovoyt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bu sabah görevden alınmıştı.

Rus basınında, bir dönem Kursk valisi olan Starovoyt'un aleyhine yolsuzluk davası sürecinin başladığı haberleri yer aldı.