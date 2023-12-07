Rusya, Ukrayna'yı Baykal-Amur demir yolu patlamalarıyla suçladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Baykal-Amur demir yolu hattında meydana gelen patlamaların Ukrayna istihbaratınca gerçekleştirildiğini ileri sürdü. FSB, patlamayla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığını ve Ukrayna istihbaratına çalıştığını iddia etti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Baykal-Amur demir yolu hattında meydana gelen patlamaların Ukrayna istihbaratınca gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

FSB'den yapılan açıklamada, 29 ve 30 Kasım'da Rusya Federasyonu'na bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde Baykal-Amur demir yolu hattının, petrol taşıyan 2 trenin geçişi sırasında patlatıldığı belirtildi.

Patlamayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 1971 doğumlu Belarus vatandaşının Omsk bölgesinde gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Kritik ulaştırma ve enerji altyapı tesislerini yok etmeyi amaçlayan terör eyleminin, Ukrayna özel servisleri tarafından hazırlandığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

FSB ayrıca gözaltına alınan kişinin, Litvanya'da yaşayan ve Ukrayna istihbaratına çalışan Belarus vatandaşından gelen talimatlarla hareket ettiği yönündeki itirafının yer aldığı görüntüleri paylaştı.