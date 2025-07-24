Rusya, Ukrayna'ya Yüksek Hassasiyetli Saldırılara Devam Ediyor

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri savunma ve enerji tesislerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri savunma ve enerji alanlarındaki tesislerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri savunma alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve enerji alanındaki tesislerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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