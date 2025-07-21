Rusya, Ukrayna'ya Yüksek Hassasiyetli Saldırılar Düzenliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri savunma alanındaki tesislerine yönelik, yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'da askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri savunma alanında faaliyet gösteren işletmelere ve askeri havaalanı altyapısına yönelik hipersonik 'Kinjal' füzeler dahil havadan, karadan, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

Açıklamada ayrıca ABD yapımı 3 "Patriot" hava savunma sistemi ile "AN/MPQ-65" radar istasyonunun imha edildiği bildirildi.