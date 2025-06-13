Rusya, Ukrayna'ya Yüksek Hassasiyetli Saldırılar Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta içinde Ukrayna'daki askeri sanayi tesisleri ve hava üsleri ile insansız hava aracı depolarına yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla 7 grup saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 7-13 Haziran'da Ukrayna'ya yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla 7 grup saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırılar sonucunda Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksleri, askeri hava üslerinin altyapıları, radar istasyonları, insansız hava araçları depolama ve fırlatma alanları ve cephaneliklerin vurulduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktaların da hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların amacına ulaştığı ve belirlenen tüm hedeflerin yok edildiği bildirildi.

Rus birliklerinin Donetsk'te Petrovskoye, Alekseyevka ve Koptevo yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği bilgisi verilen açıklamada, geçen hafta ise Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Yablonovka, Donetsk'te Zarya ve Komar yerleşim yerlerinin alındığı kaydedildi.