Rusya, Ukrayna'ya Yönelik Yeni Hava Saldırıları Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ve petrol rafinerilerini yüksek hassasiyetli silahlar ile vurduğunu açıkladı. Saldırılarda hipersonik 'Kinjal' füze sistemi de kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerine yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil havadan, denizden, karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."???????

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasından ayrılacağına üzülen genç kalp krizinden vefat etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı

Akıma katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.