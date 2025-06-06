Rusya, Ukrayna'ya Yoğun Saldırılar Düzenledi

Rusya, Ukrayna'ya Yoğun Saldırılar Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik geceleyin uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla yoğun saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Saldırıların hedefleri arasında askeri tesisler, mühimmat depoları ve İHA montaj atölyeleri yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri tesislere gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'nın daha önce Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin terör eylemlerine karşı, Ukrayna'nın tasarım büroları, silah ve askeri teçhizat üreten ve bunların tamirini yapan işletmelere, İHA montaj atölyelerine, uçak eğitim merkezleri ile mühimmat ve askeri teçhizat depolarına yönelik gece havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu."

Olay

Rusya'nın Bryansk ve Kursk bölgelerindeki köprülerde patlamalar meydana gelmişti.

Bryansk bölgesinde, 1 Haziran'da patlatılan otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Rusya, Ukrayna'yı sivil altyapı unsurlarına saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Ukrayna ayrıca, 1 Haziran'da İHA'larla Rus askeri havaalanlarına saldırı düzenleyerek savaş uçaklarını vurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'la 4 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın eylemlerine karşılık vereceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin 3 kelimelik bayram paylaşımı yürekleri yaktı
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var

Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.