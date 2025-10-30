Haberler

Rusya, Ukrayna'ya Yanıt Olarak Askeri Hedefleri Vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerini hedef aldıklarını duyurdu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda uzun menzilli silahlar ve insansız hava araçları kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri, bu işletmelerin çalışmasını sağlayan enerji altyapı tesisleri ve askeri havaalanlarına yönelik havadan, denizden ve karada uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu ve saldırının amacına ulaşıldı."

Ukrayna ordusu, zaman zaman Rus bölgelerine İHA saldırıları düzenliyor.???????

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.