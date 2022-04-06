Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı - Haberler

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Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
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- Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı Rusya, Karadeniz kıyısından fırlattığı 2 süpersonik Onyx füzesiyle Ukrayna topraklarını vurdu.

- Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

MOSKOVA - Rusya, Karadeniz kıyısından fırlattığı 2 süpersonik Onyx füzesiyle Ukrayna topraklarını vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 42. gününde sürüyor. Dün Karadeniz üzerinden Ukrayna'ya Kalibr tipi seyir füzeleri fırlatılan Rus ordusu, bugün yine Karadeniz kıyısından Ukrayna'yı hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerinin hassas güdümlü füzeler ile vurulduğu bildirildi. Ukrayna hedeflerine karşı süpersonik füzelerin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, "Karadeniz kıyılarından Bastion kıyı savunma birimleri, Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı 2 adet Onyx hassas güdümlü füze fırlattı" denildi. Hangi kentin vurulduğu ise belirtilmedi.

Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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