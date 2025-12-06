Haberler

Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'da askeri unsurları vurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil alanlara yönelik saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlediğini açıkladı. Hedefler arasında askeri sanayi işletmeleri ve enerji unsurları bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'da askeri unsurları vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, bunların çalışmasını sağlayan enerji unsurlarına, askeri amaçlarla kullanılan liman altyapısına yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği ve 116 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu bildirildi.

İHA saldırısı sonucu Rus bölgelerdeki binalar hasar gördü

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir okulun ve bazı binaların hasar gördüğünü kaydetti.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da Telegram hesabından bölge üzerinde 29 İHA'nın düşürüldüğünü bildirerek "Çok katlı bina hasar gördü. Binada çıkan yangın söndürüldü. Can kaybı yok. İHA parçaları bölgedeki bir sanayi alandaki işletmeye de düştü. Ciddi hasar yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.