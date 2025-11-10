Rusya, Ukrayna'ya Koordineli Saldırı Düzenledi

MOSKOVA, 10 Kasım (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri bağlantılı enerji ve ulaşım altyapısına yönelik koordineli bir saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, Rus taktik hava unsurları, saldırı amaçlı insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu birliklerinin Ukrayna genelinde 143 bölgedeki hedefleri vurduğunu bildirdi. Vurulan hedefler arasında Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksini destekleyen enerji tesisleri, Ukrayna birliklerinin kullandığı ulaşım altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanlarının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde bir Neptün uzun menzilli seyir füzesini, 7 ABD yapımı HIMARS roketini ve 247 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Bakanlık, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'ya ait toplam 95.801 İHA'nın imha edildiğini bildirdi.