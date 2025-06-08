Rusya, Ukrayna'ya Karşı Uzun Menzilli Saldırılar Düzenledi

Rusya, Ukrayna'ya Karşı Uzun Menzilli Saldırılar Düzenledi
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Rusya, Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik uzun menzilli silahlar ve insansız hava araçlarıyla bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar, önemli askeri-sanayi tesislerini hedef aldı.

MOSKOVA, 8 Haziran (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'daki hedeflere karşı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) çok sayıda saldırı düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada saldırılarda İHA montajı yapılan atölyeler, silah ve askeri teçhizat bakım ve onarım tesisleri ve mühimmat depolarının da aralarında bulunduğu Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı amacına ulaşmıştır. Belirlenen tüm hedefler vurulmuştur" denildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırıda Ukrayna'ya ait 10 noktaya baskın düzenlediğini ve düşürülen hava hedeflerinin enkazların da 7 noktaya düştüğünü kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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