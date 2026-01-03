Rusya: Ukrayna'daki Askeri Hedefleri Yüksek Hassasiyetli Silahlarla Vurduk

MOSKOVA, 3 Ocak (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus sivil tesislerine düzenlediği saldırılara yanıt olarak Ukrayna'nın askeri hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, pazar gününden cuma gününe kadar Rus kuvvetleri, Kinzhal hipersonik aerobalistik füzeleri de dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli silahlar kullanarak bir büyük çaplı saldırı ve altı koordineli grup saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda, Ukrayna genelinde askeri-endüstriyel işletmeler, bu işletmelerin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerinin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni destekleyen ulaşım ve liman altyapısı dahil birçok kritik hedefin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca Rus kuvvetlerinin bu hafta Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdüğünü, aynı süreçte 6 güdümlü hava bombası, 2 Grom taktik füzesi, 3 ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemi ve 1.662 sabit kanatlı insansız hava aracının imha edildiğini kaydetti.