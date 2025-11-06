Rusya, Ukrayna'ya Karşı Askeri Saldırılara Devam Ediyor

MOSKOVA, 6 Kasım (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın askeri altyapısına saldırılar düzenlediğini ve karşı saldırıları püskürttüğünü bildirdi.

Bakanlık çarşamba günü yaptığı açıklamada Rus kuvvetlerinin önceki gün boyunca 142 noktada Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısını, insansız hava aracı (İHA) montaj tesisini, mühimmat depolarını ve askeri birliklerini hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, "Hava savunma kuvvetleri ayrıca bir güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARS silah sistemi tarafından fırlatılan 4 roketi ve 123 sabit kanatlı İHA'yı düşürdü" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yürüttüğü 12 karşı taarruzunun püskürtüldüğünü ve kuşatma yarma girişimlerinin engellendiğini belirten bakanlık, Rus birliklerinin kontrol alanını genişlettiğini ve cephe hatlarındaki mevzilerini güçlendirdiğini bildirdi.

Bakanlık, "Bu bölgedeki Ukrayna güçleri, Rus taarruzları ve ilerleyişi karşısında ağır kayıplar veriyor ve gönüllü teslim olmaktan başka seçenekleri kalmıyor" dedi.